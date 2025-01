Pronostico Wolfsburg-Kiel, non uno ma... tre esiti!

È penultimo in classifica ma, a guardare i suoi risultati in trasferta, si scopre che il Kiel almeno una rete l’ha sempre realizzata. Un dato che permette alla matricola della Bundesliga di essere ai primi posti nella classifica degli esiti “Goal” fin qui fatti registrare in campionato (ne ha ben 13 all’attivo in 18 giornate).

Non solo segno 1

Stasera il Kiel, nel consueto anticipo del venerdì, apre la giornata numero 19 giocando sul campo del Wolfsburg che, anch’esso, in casa finora ha sempre realizzato almeno una rete. Un'altra constatazione che fa schizzare in alto il totale degli esiti “Goal” messi fin qui insieme dai “Lupi” che, addirittura, guidano (insieme al Dortmund) la classifica di chi ha collezionato il maggior numero di questi esiti (per la cronaca il Wolfsburg è a quota 14). Tralasciando per un attimo questo particolare aspetto è doveroso tornare alla posizione in classifica delle due squadre. Il Wolfsburg è settimo ad una sola lunghezza di distanza dall’ultimo posto utile per un posto in Europa la prossima stagione mentre il Kiel, come si diceva all’inizio, è penultimo a -3 dall’Heidenheim.

La squadra di casa all’ultima uscita ha perso di misura (2-3) sul campo del Bayern mentre quella ospite è reduce dal ko interno (1- 3) dell’Hoffenheim(quart’ultimo). Con queste premesse (e anche se, prima o poi, ciò che accade sempre può smettere di accadere) l’anticipo di Bundesliga sembrerebbe suggerire non uno ma ben tre esiti. Il segno “1”, il “Goal” e l’Over 2,5 (quest’ultimo verrebbe di conseguenza). Su Cplay la vittoria dei padroni di casa si può giocare a 1.43, a 1.41 invece su Zona Gioco e a 1.40 su Eurobet. Il Goal è pagato 1.68 da Cplay, 1.65 da Bwin e 1.64 da Zona Gioco.