Pronostico Empoli-Bologna, occhio al primo tempo

In serata è previsto un Empoli- Bologna dalla posta in palio altissima sia per i toscani (troppo vicini alla zona retrocessione) che agli emiliani (ai margini dei posti che valgono l’Europa).

Comparazione quote: X primo tempo

L’Empoli non vince da sei gare di fila (5 ko e un pareggio) mentre il Bologna è tornato al successo nell’ultimo turno dopo una sconfitta e 2 pareggi). Nelle ultime 4 esibizioni altrettanti “Goal” e “Over 2,5” per il Bologna, negli ultimi 5 incontri altrettanti esiti “Goal” per l’Empoli.

Da sottolineare i 12 segni “X” al 45’ fatti fin qui registrare dai toscani a cui fanno eco i 10 pareggi a metà gara all’attivo dei rossoblù. E l’ipotesi di un risutato di parità all’intervallo anche in questa occasione appare tutt’altro che azzardata con l’X primo tempo da tenere eventualmente in considerazione. Questo esito paga doppio su Cplay e Begamestar, 1.93 su Bwin.