Alaves-Celta, il pronostico: match da Goal? Cosa dicono le quote

Segnano entrambe? Ecco la quota dell'esito Goal

Nell’ultimo turno, in maniera abbastanza sorprendente, l’Alaves è andato a vincere a Siviglia in casa del Betis tornando al successo dopo sette partite nelle quali sono arrivati quattro pareggi e tre sconfitte. Il Celta, nel periodo più recente, è riuscito a fare qualcosa di meglio, ma non troppo. Nelle ultime due uscite ha collezionato altrettanti ko (doppio 1-2 prima contro il Rayo in trasferta e poi in casa contro l’Athletic Bilbao) e nelle quattro antecedenti ha alternato due vittorie (in casa) e due sconfitte (in trasferta). L’Alaves ha realizzato 24 reti contro le 29 del Celta e ne ha incassate 32, esattamente le stesse “prese” dalla squadra di Vigo.

Andamento analogo anche per quanto concerne il “rendimento” stagionale riferito ad alcuni principali esiti di scommessa. In quest’ambito entrambe le formazioni prediligono, infatti, l’Over 2,5 e il “Goal” (12 di entrambi l’Alaves, 13 il Celta). Nel complesso il risultato sembra apertissimo e non è facile sbilanciarsi sull’1X2 finale. Meglio, forse, guardare in direzione del “Goal” (ma anche dell’Over 2,5) che sembra avere discrete possibilità di uscita. Almeno una rete per parte vale 1.84 per il bookmaker Cplay, 1.83 per Bwin e 1.81 per Zona Gioco.