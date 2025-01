Lilla-Feyenoord, il pronostico è d'obbligo

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito "Goal"

Difficile dire come potrà andare a finire questa sfida. Il Lilla, sette giorni fa, ha perso di misura (1- 2) in casa del Liverpool mentre gli olandesi hanno addirittura battuto 3-0 il Bayern. Chi vince vola a quota 16 punti e non è detto che basti per saltare i sedicesimi e finire tra le prime otto. Però entrambe avranno voglia di provarci e per riuscire andare in rete diventa obbligatorio. I francesi hanno finora 11 marcature all’attivo (9 al passivo), gli olandesi addirittura 17 all’attivo (e ben 15 al passivo). Con queste premesse impossibile non guardare in direzione del “Goal”. Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.62 da Cplay, a 1.60 da Zona Gioco e a 1.58 da Planetwin.