Pronostico Leverkusen-Sparta Praga, ecco i consigli

Due sfide simili per quanto riguarda la situazione ma profondamente diverse per quanto concerne il tipo di qualificazione. Ovviamente ci si riferisce a Leverkusen-Sparta Praga e Manchester City-Bruges, due incontri dove chi gioca in casa ha la necessità di vincere ma i tedeschi ne hanno bisogno per restare tra le prime otto della classe mentre gli inglesi devono farlo per entrare, verosimilmente a scapito dei loro odierni avversari, tra quelle che disputeranno i sedicesimi di finale.