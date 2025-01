Pronostico Braga-Lazio, ottavi già in tasca per i biancocelesti

Braga all'attacco

Chiude questa prima fase europea sul campo del Braga (che la Roma un paio di turni fa ha battuto 3-0) e proprio il Braga è una di quelle tre squadre che sono a ridosso delle prime 24 (7 punti all’attivo) con la speranza di riuscire ancora a prendere il treno per i sedicesimi.

Il “Goal” sembra poter andar bene in questa sfida, almeno una rete per parte vale 1.60 per il bookmaker Cplay, 1.58 per Zona Gioco e 1.55 per Planetwin.