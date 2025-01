Europa League, Athletic Bilbao-Plzen: quote e pronostico

Per i bookie vincerà...

E’ il caso dell’Athletic Bilbao che occupa il secondo posto con 16 punti ma, anche se pure qui la qualificazione agli ottavi non è ancora matematica, agli spagnoli basterebbe non perdere per essere sicuri di saltare il primo turno ad eliminazione diretta.

Una impresa che sembra alla portata dell’undici basco non solo per la posizione nella graduatoria ma, soprattutto, per il fatto che il Plzen (avversario di stasera) possiede 12 punti in classifica, è già sicuro di disputare i sedicesimi di finale e la sua situazione verosimilmente non cambierebbe anche se uscisse dal San Mames con qualche punto in tasca (con un pareggio non avrebbe alcuna possibilità di migliorare il proprio traguardo, con una vittoria arriverebbe a 15 punti dove soltanto una combinazione miracolosa di risultati potrebbe aprirgli le porte degli ottavi).

Già così per la formazione ceca si tratta di un prestigioso obiettivo raggiunto e se a questo si aggiunge il fatto che l’Athletic finora in casa, in questa competizione, ha vinto tre partite su tre realizzando 6 reti senza subirne alcuna, ecco che le chances di registrare un segno “1” prendono ulteriore consistenza. La vittoria dei baschi si gioca a 1.53 su Cplay e Lottomatica, a 1.50 su Snai.