Pronostico Palermo-Pisa, per le quote è più "1" che "2" ma...

In serie B stasera il Pisa gioca a Palermo una gara assai delicata. I toscani vincendo potrebbero essere primi in classifica per una notte (scavalcherebbero il Sassuolo che gioca domani) ma il compito non è dei più agevoli.

Quante reti al Barbera? Le quote

I rosanero sono in lotta per un posto nei playoff ma non sono un esempio di regolarità per quanto riguarda il rendimento. Non pareggiano da 9 partite di fila ma il Pisa ha perso finora solo 3 partite (tutte e tre in trasferta) ma lontano da casa hanno anche fatto bottino pieno 6 volte. Per le quote è più “1” che “2” (da non trascurare) ma, a prescindere dal segno, è forse l’Under 2,5 che si lascia preferire: quota 1.63 su Cplay e Planetwin, 1.61 su Bwin.