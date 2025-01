Pronostico Leganes-Rayo, ecco l'esito che si lascia preferire

Una sfida al limite quella di stasera, ne LaLiga , tra Leganes e Rayo . Il Leganes è quart’ultimo, al limite della zona retrocessione (ha solo un punto in più della terz’ultima) mentre il Rayo è settimo, al limite della zona che vale un posto in Europa (ha solo un punto in meno rispetto alla sesta). Motivi e obiettivi diversi ma uguale necessità di conquistare l’intera posta in palio, proprio quello che serve per aggiungere pepe al gioco e allo spettacolo.

Una curiosa coincidenza

L’undici ospite è imbattuto da sette partite di fila (3 vittorie e 4 pareggi compreso un 3-3 con il Real Madrid) mentre la formazione di casa viene da due pareggi e una vittoria (e che vittoria, visto che ha battuto 1-0 l’Atletico Madrid) ma nelle tre esibizioni casalinghe precedenti aveva collezionato altrettanti ko. Il Vallecano vanta una discreta difesa (24 reti incassate in 21 partite) ma l’attacco non è proprio al fulmicotone (25 reti realizzate) con il Leganes che di reti all’attivo ne ha solo 19 contro le 29 al passivo.

Una situazione che, abbinata alla tendenza di entrambe a preferire l’Under 2,5 (sono 14 quelli finora collezionati dal Leganes, di cui 5 in casa mentre il Rayo ne ha messi insieme, fin qui, 11 di cui ben 8 in trasferta) farebbe pendere l’ago della bilancia proprio verso questo esito. Prima di chiudere, però, è doveroso sottolineare come il Vallecano viene da 6 “Goal” consecutivi e il Leganes, dall’inizio del campionato, ha fatto registrare soltanto una volta (14 giornate fa) il segno “1” alla fine del primo tempo. Quando? Proprio in occasione del match di andata Rayo-Leganes: 1-0 al 45’ (segno “1”), 1-1 finale (segno “X”). Se non è una coincidenza questa... Dai numeri alle quote. L'Under 2,5 si gioca a 1.50 su Cplay, a 1.48 su Sisal e a 1.47 su Zona Gioco. L'1 primo tempo, invece, è pagato 3.80 da Cplay, 3.70 da William Hill e 3.60 da Bwin.