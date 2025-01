Pronostico Monza-Verona, ecco il segno che vale la pena provare

Monza all'assalto

Le reti subìte dagli scaligeri sono ben 48, la peggior difesa del campionato mentre il Monza di reti ne ha fin qui incassate 33 e ne ha messe a segno 20(il Verona 25) anche se l’undici lombardo nelle ultime 8 partite ha vinto soltanto una volta (la prima in casa, contro la Fiorentina) collezionando per il resto 7 sconfitte.

Meglio il rendimento recente dei gialloblù visto che, considerando le stesse 8 ultime giornate, hanno fatto registrare 2 vittorie, 2 pareggi e 4 ko (ma solo 2 punti nelle ultime 4 esibizioni). Si diceva della prima vittoria in casa del Monza con la Fiorentina e, a questo proposito, è doveroso aggiungere che i brianzoli, dall’inizio del campionato, avevano vinto soltanto un’altra volta, stavolta in trasferta, e guarda caso proprio nel match d’andata al Bentegodi contro il Verona (3- 0). Per il Monza questa è una delle occasioni in cui può legittimamente sperare di conquistare i 3 punti e farà di tutto per sfruttarla al meglio. Vale la pena provare il segno “1”. La vittoria di Caprari e compagni vale 2.43 per Cplay e Begamestar, 2.40 invece per Bwin e Snai.