Pronostico Bournemouth-Liverpool, che sfida tra Kluivert e Salah

Se non è un “ammazza grandi” poco ci manca. Si tratta del Bournemouth che, imbattuto da 11 giornate consecutive, è riuscito a risalire la classifica fino ad arrivare al sesto posto (in condominio con il Chelsea).

Reds a secco solo una volta

Ma non è solo questo. Le “Cherries” in casa hanno battuto l’Arsenal, il Manchester City e il Tottenham mentre in trasferta hanno fatto bottino pieno anche contro il Manchester Utd senza contare che nelle ultime due esibizioni hanno vinto prima 4-1 a Newcastle e poi disintegrato (5-0) la sorpresa Nottingham (che è tutt’ora terza in classifica).

Al Vitality Stadium oggi arriva il Liverpool capolista che in 22 giornate di campionato, tranne una volta (in casa 0-1 con il Nottingham), è sempre andato a segno. Il “Goal”, di conseguenza, è l’esito che qui si lascia preferire. Almeno una rete per parte si gioca a 1.51 su Cplay, a 1.49 su Bwin e a 1.48 su Zona Gioco.