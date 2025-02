Pronostico Bologna-Como, potrebbero scapparci Goal e Over 2,5

La combo che vale quota 2.40

Nelle ultime 5 giornate gli emiliani hanno messo insieme 6 punti (mettendo insieme una sconfitta, tre pareggi e una vittoria) mentre i lariani ne hanno raccolti addirittura 7 pur perdendo un paio di incontri (ma vincendone altri due e pareggiandoquello rimanente). Il Como, pur non essendo per niente tranquillo, è comunque leggermente risalito in classifica mentre il Bologna ambisce ancora, legittimamente, ad un posto in Europa. Sono 33 (per il Bologna) a 27 le reti realizzate dalle due squadre e 27 a 36 quelle subìte con l’undici di Italiano che viene da 5 esiti “Goal” consecutivi e quello di Fabregas da 4 “Goal” di fila. Un esito che, insieme anche all’Over 2,5, potrebbe scapparci anche stasera. La "combo" che lega i due esiti vale 2.38 per i bookmaker Cplay e Begamestar, 2.30 per Elabet.