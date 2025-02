Pronostico Girona-Las Palmas, ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Una gioca con la speranza (e la possibilità) di entrare in una delle posizioni che valgono un posto in Europa il prossimo anno, l’altra ha invece la preoccupazione di restare fuori dalla zona retrocessione (al momento vicinissima).

I favori del pronostico sono per...

Questa può essere, in sintesi, la fotografia di Girona-Las Palmas, posticipo de LaLiga di questa sera tra due formazioni che, nonostante la vistosa differenza di punti in classifica, propongono entrambe un rendimento recente poco brillante. L’undici di casa viene infatti da due ko di fila preceduti da due successi di fila e, prima ancora, altre due sconfitte e un pareggio. La formazione ospite ha racimolato soltanto un punto nelle ultime tre esibizioni ma in precedenza aveva messo insieme una striscia di quattro risultati positivi consecutivi (tre vittorie, compreso un 2-1 sul campo del Barcellona, e un pareggio).

Sempre “Goal” nelle ultime 2 uscite per il Girona, sempre “Goal” per il Las Palmas nelle ultime 3 gare disputate. Nonostante ciò per le quote i favori del pronostico sono quasi tutti per i padroni di casa. Una sensazione che si può anche condividere. Il segno 1 è offerto a 1.51 da Cplay, a 1.50 da Snai e William Hill.