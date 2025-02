Pronostico Le Mans-Psg, sulla carta è sfida senza storia

Comparazione quote: Over 3,5

In serata il Psg va a far visita a un Le Mans che è arrivato fin qui affrontando sempre avversari di modesto spessore e di categorie abbordabili. Purtroppo, sul suo cammino, un avversario peggiore non poteva capitare. Un avversario che, vale la pena ricordarlo, pure ha affrontato un a sfida assai agevole nei sedicesimi ma ha esordito nella manifestazione incontrando (e superando per 2-1 in trasferta) il Lens.

Sull’esito del match di questa sera non sembra ci possano essere troppi dubbi ma, ovviamente, proprio per questo la quota associata al “2” è a dir poco irrisoria. Volendo provare ad inseguire un premio appena più alto potrebbe essere il caso di guardare in direzione dell’Over 2,5 o, volendo salire ancora di più, prendere in considerazione l’Over 3,5. Entrambi non dovrebbero tradire le attese. L'Over 3,5 è quotato a 1.88 da Cplay, a 1.87 da Bwin e a 1.83 da Bet365.