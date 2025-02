Pronostico Leverkusen-Colonia, quote ok per le "Aspirine"

In Germania secondo quarto di finale della Dfb Pokal con il Leverkusen che ospita il Colonia in quello che sembra un impegno assai agevole per le “Aspirine”.

L'1 non si discute

Il Colonia milita nella Zweite Liga (la serie B tedesca) ma, vale la pena sottolinearlo, è primo in classifica con un paio di lunghezze di vantaggio su Amburgo e Magdeburgo. Finora ha messo a segno 5 reti in 20 partite subendone 25. Nelle ultime 15 esibizioni ha perso soltanto una volta (tre gare fa in trasferta con l’Amburgo) mentre, per il resto, ha collezionato dieci vittorie e quattro pareggi (uno poi trasformatosi in vittoria ai supplementari nello scorso match di Coppa di Germania contro l’Hertha).

In questa competizione il Colonia ha progressivamente eliminato Sandhausen (3-2), Kiel (3-0) e, appunto, Hertha Berlino (1-1 al 90’ e 2-1 dopo l’extra-time). Il Leverkusen è invece secondo nella Bundesliga (a -6 dal Bayern) dove ha realizzato 49 reti incassandone 27. In questa Dfb Pokal ha raggiunto i quarti eliminando all’esordio il Carl Zeiss Jena (1-0) e poi l’Elversberg (3-0) ma, soprattutto, il Bayern agli ottavi (1-0).

Con queste premesse il passaggio del turno per le “Aspirine” non sembra in discussione a patto che l’impegno, sulla carta “facile”, non venga preso sottogamba. L’1 non si discute, un segno a cui potrebbe essere associato anche l’Over 2,5. La combo che lega i due esiti si gioca a 1.62 su Cplay e Begamestar, a 1.53 su Eurobet.