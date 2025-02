Semifinali EFL Cup, il pronostico di Liverpool-Tottenham

Reds super favoriti

In campionato, prima di Natale, le due compagini si erano già incontrate (sempre all’Hotspur Stadium) ma era finita 6-3 per i “Reds”. Adesso si gioca ad Anfield e le possibilità di ribaltare il risultato per Salah e compagni ci sono tutte (in Premier tra Liverpool e Tottenham ci sono 29 punti di differenza). Il segno “1” non sembra in discussione, tanto che per i bookmaker vale circa 1.20. Per alzare la quota si può provare a guardare in direzione dell'1 primo tempo: vale 1.53 per Cplay, 1.52 per Zona Gioco e 1.50 per Sisal.