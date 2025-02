Coppa del Re, il pronostico di Real Sociedad-Osasuna

Quanti gol nel match? Cosa dicono le quote

Due squadre che usciranno dalle sfide in programma questa sera e che, almeno sulla carta, sembra sia facile intuire quali possano essere. Si parte, alle 19.30, con Real Sociedad-Osasuna che sono approdate a questo turno eliminando, rispettivamente, il Rayo Vallecano (3-1) la prima e l’Athletic Bilbao (3-2 a Bilbao) la seconda.

Si diceva che, guardando le quote, il pronostico sia chiaramete indirizzato verso l’undici basco (e sicuramente le chances di vittoria ci sono) ma attenzione, a parte aver eliminato negli ottavi la quarta in classifica ne LaLiga, l’Osasuna ha incontrato in campionato due volte la Real Sociedad e l’ha battuta in entrambe le occasioni (2-0 all’andata a San Sebastian e 2-1 al ritorno, qualche giorno fa, a Pamplona).

Come se non bastasse anche in classifica l’Osasuna è a margine delle posizioni che valgono l’Europa e ha un paio di punti in più della Real Sociedad che, a conferma di un momento recente non proprio brillante, nelle ultime 5 esibizioni ha rimediato ben 4 ko. L’elemento che merita risalto è il contenuto numero di reti all’attivo (18) e al passivo (19) della formazione basca che suggerirebbe di guardare, anche stasera, in direzione dell’Under 2,5.Un match con massimo due reti vale 1.60 per Cplay, 1.58 per Bwin e 1.57 per Sisal.