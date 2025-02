Pronostico Venezia-Roma, quote e consigli su cosa giocare

Vincere in casa di una squadra che lotta per non retrocedere non è mai facile. L'esperto Claudio Ranieri lo sa bene e la sua Roma , oggi alle 12.30, dovrà giocare al massimo la sfida con il Venezia dell'ex Di Francesco .

Roma in gol nel primo tempo? Ecco la migliore quota

I lagunari sono penultimi in classifica e in casa hanno registrato un solo clean sheet, contro il Genoa. Altrettanto vero però che il Venezia ha perso solo una delle ultime 5 partite casalinghe: 0-1, contro l'Inter.

Della Roma versione trasferta colpisce un dato, relativo ai primi tempi. Solo in casa del Genoa i giallorossi sono andati in vantaggio al riposo mentre nelle restanti dieci occasioni si registrano 7 segni X all'intervallo e 3 situazioni di svantaggio al 45'. Un approccio più convinto al match servirebbe alla Roma per mettere in discesa la gara anche visto il prossimo, fondamentale impegno in Europa League (playoff) contro il Porto.

Quante chances attribuiscono i bookmaker alla Roma di segnare nel primo tempo? Per Cplay e Begamestar la Roma in gol nei primi 45 minuti vale 1.64, 1.62 l'offerta di Planetwin per questo esito.