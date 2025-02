Pronostico Maiorca-Osasuna, Muriqi contro Budimir

LaLiga propone come posticipo Maiorca-Osauna , una sfida dove in palio sembra esserci poco o nulla.

Massimo due reti totali? Cosa dicono le quote

Le due squadre navigano appaiate a centro classifica ad una certa distanza dalle posizioni che valgono l’Europa e ad una distanza ancora maggiore da quelle che portano alla retrocessione.

Un’occhiata al dato relativo alle reti permette di intravedere l’esito su cui puntare. Il Maiorca ha 19 reti all’attivo e 28 al passivo mentre l’undici di Pamplona ne ha realizzate 27 e ne ha subìte 31. Nessuna delle due è una macchina da gol e, in casi del genere, si potrebbe provare a prendere in considerazione l’Under 2,5. Un’idea condivisa anche dalle quote che associano a questo esito un premio contenuto: 1.43 per Cplay e Goldbet, 1.44 per Planetwin.