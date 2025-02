Inter-Fiorentina, rivincita nerazzurra o bis viola? Ecco cosa dicono le quote

Per le quote ci sta il segno "1" ma...

Un match che i viola hanno stravinto 3-0 impedendo all’undici di Inzaghi di acciuffare il Napoli in vetta alla classifica. Una vittoria, quella della formazione di Palladino, che consente invece ai toscani di tornare in zona Europa intravedendo, addirittura, la possibilità di balzare al quarto posto. Al momento, infatti, la Fiorentina occupa la sesta posizione con una lunghezza in meno rispetto alla Juventus e tre in meno rispetto alla Lazio. Va da sè che, in caso di bis a San Siro, ci sarebbe l’aggancio ai biancocelesti.

Ma non si possono fare i conti senza l’oste. L’Inter non solo non avrà digerito il ko di giovedì scorso ma avrà il dente avvelenato per aver perso l’occasione di raggiungere la capolista. Quanto basta perché al Meazza Lautaro e compagni faranno di tutto per conquistare l’intera posta in palio rischiando, però, di esporsi alle ripartenze viola.

L’esito della partita è meno scontato di quanto possa a prima vista apparire. Per le quote ci sta il segno “1” (a 1.45 per Cplay, Snai e Betsson) ma potrebbe essere il caso di considerare il “Goal” che paga anche qualcosa in più. Almeno una rete per parte vale 1.85 per Cplay e Begamestar, 1.78 per Bwin.