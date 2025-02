Pronostico Juventus-Psv, quote e consigli per le scommesse

Le polemiche al termine della gara di campionato con il Como non sono mancate ma, bisogna dire la verità, per la Juventus un cambiamento c’è stato. L’arrivo di Kolo Muani sembra aver dato uno scossone a tutta la squadra e il suo contributo (5 reti in 3 partite) comincia ad essere determinante.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Un contributo che, a partire dalla sfida di stasera contro il Psv, potrà essere dato anche in Champions League con la speranza per i tifosi bianconeri che faccia la differenza anche qui. E, guardando il totale delle reti realizzate nelle otto gare della fase campionato (soltanto 9 contro le 7 subìte), si può dire che è proprio qui che serve, soprattutto adesso che da qui in avanti ci sono soltanto scontri ad eliminazione diretta.

Il discorso reti è fondamentale per introdurre il Psv, formazione che nella fase della competizione appena conclusa, ne ha fatte registrare 16 all’attivo e 12 al passivo. Gli olandesi, che vale la pena ricordarlo hanno battuto il Liverpool, hanno segnato sempre almeno una rete in tutte le partite disputate ad eccezione dello 0-1 con il Brest.

Una costante che, a prescindere da come si pensa possa finire la partita, suggerisce di guardare al match di stasera all’Allianz Stadium riservando un pizzico di attenzione in più al “Goal”. Per Cplay almeno una rete per parte vale 1.70, contro l'1.68 di Bwin e l'1.63 di Planetwin.