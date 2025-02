Brest-Psg, il pronostico del derby francese in Champions League

Era soltanto il primo di febbraio quando Brest e Psg si sono incontrati in campionato. Il risultato finale del match è stato di 5-2 per i parigini che adesso, a distanza di una decina di giorni, ritrovano il Brest sulla strada che porta agli ottavi di Champions .

Precedenti favorevoli al Psg

Proprio il Brest è la squadra che, prima a riuscire nell’impresa, all’esordio nella massima competizione continentale, ha raggiunto la qualificazione al turno successivo. Nella fase “campionato” ha chiuso con 13 punti, gli stessi conquistati dal Psg, che è finito più su in virtù di una migliore differenza reti.

Il cammino nella prima fase di entrambe le squadre è stato identico con 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. La matricola europea ha realizzato 10 reti e ne ha subìte 11 mentre il Saint Germain di reti ne ha messe a segno 14 e ne ha incassate 9. Per la cronaca il Brest ha battuto Sturm Graz, Salisburgo, Sparta Praga e Psv pareggiando con il Leverkusen. I ko, tutti più recenti, sono arrivati per mano di Barcellona, Shakhtar e Real Madrid. Il Psg risponde con i successi su Girona, Salisburgo, Manchester City e Stoccarda mentre il pareggio è arrivato contro il Psv. Per le sconfitte bisogna ricordare invece le sfide con Arsenal, Atletico Madrid e Bayern.

Per l’ultima annotazione si torna in Ligue 1 dove Brest e Psg si sono già incontrate due volte. Una, già ricordata, disputata un paio di turni fa, conclusa 5-2 per i parigini, l’altra, ad inizio campionato, chiusa sul 3-1 sempre per l’undici della Capitale. Con queste premesse, a maggior ragione oggi, diventa impossibile ipotizzare un segno diverso dal “2”: quota 1.33 su Cplay, 1.32 su Bwin e 1.30 su Snai.