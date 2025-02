Playoff di Europa League, la Roma contro il tabù Porto

Omorodion contro Dovbyk

Nella “League Phase” i Dragoni hanno segnato 3 gol in più rispetto ai capitolini, che però possono vantare la difesa meno battuta (6 gol al passivo) tra le squadre ammesse ai playoff. Secondo gli esperti SisalTipster è favorito il Porto, al 40%, su una Roma (32%) che in trasferta ha all’attivo due pareggi e due sconfitte. Vista la posta in palio nessuno, almeno inizialmente, vorrà prendersi troppi rischi. Un risultato di parità al riposo è un’ipotesi proposta al 43%. Nelle partite tra le due squadre non sono mancati i cartellini, “figli” della tensione: un’espulsione in questo incontro è data al 24%. Un penalty invece (a prescindere dalla squadra che lo avrà a disposizione) si trova invece al 33%. I rispettivi allenatori dovrebbero affidarsi alle punte “di peso”, ovvero Samu Omorodion e Artem Dovbyk. Lo spagnolo ha messo a segno cinque reti in questa Europa League ed è stimata al 30% la possibilità di vederlo esultare, per la gioia del pubblico di casa. L’ucraino di reti ne ha segnate due ma, rispetto al “collega” del Porto, gode di qualche chances in più (33%) in ottica gol.

Fenerbahce-Anderlecht, i precedenti sorridono ai turchi di Mourinho

In campionato sta volando (è secondo in classifica a meno tre dal Galatasaray capolista), in Europa ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite. E così, il Fenerbahce di Josè Mourinho si ritrova a dover superare lo scoglio dei playoff, contro un Anderlecht (quattordici punti contro i dieci del Fener) fuori dalle prime otto solo per via della differenza reti. I belgi sono avversari da prendere con le molle, visto che hanno vinto su un campo non facile come quello della Real Sociedad. Altrettanto verò però che hanno chiuso la prima fase con due sconfitte - fatali - contro Viktoria Plzen e Hoffenheim. Secondo gli esperti SisalTipster, sarà successo del Fenerbahce al 65% contro un esiguo 13% di cui sono accreditati gli ospiti. C’è da dire infatti che il Fenerbahce ha segnato due reti all’Anderlecht in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui lo ha affrontato, senza mai perdere. Ecco perchè la squadra di Josè Mourinho ha il 63% di possibilità di andare a segno almeno due volte in questo match d’andata. Delle quattordici reti totali segnate dall’Anderlecht, ben sei sono arrivate con conclusioni effettuate da lontano. Un gol da fuori area in questa sfida è previsto al 28%. Partita che si preannuncia combattuta e nervosa, un’espulsione (già tre cartellini rossi a carico per i turchi, uno per i belgi) è proposta al 27% mentre al 30% sarà protagonista il VAR. Davanti il Fenerbahce ha tante soluzioni, non solo l’esperto Edin Dzeko ma anche En Nesyri, che in Europa ha una media di un gol segnato ogni due partite. Un sigillo dell’attaccante marocchino è proposto al 45%. Nelle fila dell’Anderlecht occhi puntati su Luis Vasquez, attaccante che dopo un triennio al Boca Juniors nel 2023 è sbarcato in Belgio. Due gol e un assist per lui in questa Europa League, al 19% l’argentino riuscirà ad incrementare il suo bottino con almeno una rete.

AZ Alkmaar-Galatasaray, in parità il recente scontro diretto

Parola d’ordine: equilibrio. AZ Alkmaar-Galatasaray lo scorso 28 novembre è terminata in parità, 1-1 con botta e risposta nel primo tempo Mijnans-Osimhen. Ai turchi non è bastato potersi fregiare del record di “squadra col miglior attacco” (19 gol) del torneo, davanti a bocche da fuoco del calibro di Lazio, Tottenham e Athletic Bilbao. Troppi i 16 gol al passivo, contro i 13 incassati dall’AZ che prima di crollare in casa del Ferencvaros aveva battuto di misura, in casa, la Roma di Ranieri. Lo scorso 30 gennaio il Galatasaray ha perso 2-1 ad Amsterdam contro l’Ajax. In questa nuova trasferta olandese gli esperti SisalTipster vedono un testa a testa serratissimo per la vittoria: 37% l’AZ, 36% il Galatasaray. La “certezza” dovrebbe essere che entrambe andranno a segno (66%), come suggeriscono i numeri delle due squadre. Le recenti partite giocate dalle due compagini in Europa sono state caratterizzate da colpi di scena sul filo di lana. Ecco allora materializzarsi lo scenario, al 51%, di un gol (l’ultimo dell’incontro) segnato nei minuti che vanno dal 76’a fine partita. In una sfida che promette emozioni non è da escludere un “Ribaltone”, stimato al 17%. In casa AZ occhi puntati su Troy Parrott, che col suo opportunismo ha deciso (minuto 80) la gara con la Roma. Un gol dell’irlandese in qualsiasi momento del match è proposto al 49%. Ad attaccante risponde attaccante: sponda Galatasaray Dries Mertens va a caccia del secondo gol nel torneo, indicato al 23%.

Union Saint Gilloise-Ajax, belgi imbattuti in casa

Undici punti l’Union Saint Gilloise, tredici l’Ajax, entrambe hanno subìto 8 reti con gli olandesi che “doppiano” i rivali quanto a gol segnati: 16 contro 8. La forza del club belga sta dunque nella difesa e nel fattore campo: 2 vittorie e 2 pareggi (uno dei quali contro la Roma) allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. L’Ajax di Farioli si è letteralmente buttato via perdendo un filotto di tre gare, tra la 5ª e la 7ª giornata della prima fase. Insomma, i rischi ci sono almeno in questo primo round. Gli esperti SisalTipster vedono favoriti i padroni di casa, al 42%, l’Ajax insegue al 31%. I Lancieri sono indietro nelle preferenze anche per quanto concerne il timbro sul primo gol del match: sarà belga al 50%, olandese al 43%. Ben nove delle ultime dieci partite giocate dall’Ajax, tra campionato e coppe, sono terminate con un range di reti compreso tra due e quattro. Al 61% questo particolare trend verrà confermato. In Europa Farioli ha dato spesso fiducia dal 1’ a Bertrand Traorè, al 20% il suo 4° gol nel torneo. Meglio di lui ha fatto, sponda Saint Gilloise, il croato Ivanovic. Il sigillo numero 5 è al 30%.