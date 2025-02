Pronostico Union Saint Gilloise-Ajax, una sfida a suon di "Goal"

Nel campionato belga l’ Union Saint Gilloise occupa il terzo posto con un leggero distacco dalle prime due ma, praticamente, con l’accesso ai playoff per il titolo in tasca. L’ Ajax è invece primo in Eredivisie a pari punti con il Psv e con un distacco siderale dalla terza.

Comparazione quote: esito Goal

Al termine della fase “campionato” dell’Europa League la classifica ha messo di fronte proprio queste due squadre che hanno chiuso, rispettivamente, con 11 e 13 punti ciascuna.

Nelle otto partite europee la formazione belga ha realizzato soltanto 8 reti (e ne ha subìte altrettante) mentre quella olandese è andata a segno ben 16 volte raccogliendo 8 volte il pallone nella propria rete. Da sottolineare come il Saint Gilloise, in casa, ha pareggiato le prime due gare e ha vinto le due successive andando sempre a segno ad eccezione dello 0-0 con il Bodo/Glimt all’esordio.

I “Lancieri” in trasferta non hanno brillato troppo. Prima pareggio a Praga con lo Slavia, poi vittoria in Armenia con il Qarabag ma poi due ko contro Real Sociedad e Rfs (già eliminato).

Sulla carta il match di oggi è abbastanza incerto (anche le quote non si sbilanciano) ma su un elemento sembra si possa essere tutti d’accordo. Entrambe le squadre possono segnare almeno una rete e, di conseguenza, il “Goal” sembra l’esito più adatto alla sfida. Almeno una rete per parte vale 1.74 per il bookmaker Cplay, 1.72 per Bwin e 1.69 per Zona Gioco.