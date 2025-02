Premier League, il pronostico dell'anticipo Brighton-Chelsea

In Premier League questa settimana si parte da stasera con il bis ravvicinato di Brighton- Chelsea , match disputato nello scorso weekend come sedicesimo di finale della FA Cup .

Chi vince? Lo spettacolo

Il risultato di questo recentissimo scontro è stato a favore dei “Seagulls” che si sono imposti per 2-1 ma in precedenza, nell’andata in campionato, erano stati i “Blues” a imporsi per 4-2.

Una volta vinco io, una volta vinci tu ma l’unica cosa che accomuna i risultati sono le reti, sempre almeno tre e sempre almeno una per parte. Il “Goal” e l’Over 2,5 pertanto, mai come adesso, sembrano obbligati. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.72 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Elabet.