Pronostico Augsburg-Lipsia, tentazione "tricombo"

Segno "2" più...

I “Rot Bullen” nelle ultime sette trasferte, hanno vinto soltanto a Kiel, pareggiando le ultime due (a Bochum e Berlino) e perdendo le altre quattro. Anche l’Augsburg, però, dà poche certezze. Le ultime due gare perse in casa sono state contro Leverkusen e Stoccarda (più o meno lo stesso livello del Lipsia).

All’andata i tre punti finirono al Lipsia (4-0) e, viste la situazione di classifica attuale, potrebbe accadere lo stesso anche al ritorno. Le due squadre fanno registrare, fin qui, lo stesso numero di Over 2,5 (sono 12 ciascuna) e anche lo stesso numero di “Goal” (11 per entrambe) per cui, in conclusione, si potrebbe pensare di concedere maggior fiducia al segno “2” accompagnandolo o dal “Goal” o dall’Over 2,5 o da... tutti e due. Difficile ma non impossibile. Per chi vuole provare questa "tricombo", l'offerta (interessante) di Cplay è pari a 4.45 volte la posta, 4.40 quella di William Hill e 3.85 quella di Elabet.