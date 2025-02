Pronostico Lazio-Napoli, le quote del match tra Baroni e Conte

Saranno in tanti ad essere interessati al risultato di Lazio-Napoli , attesissimo match del pomeriggio all’Olimpico. I biancocelesti più che guardare avanti, per tenersi stretto il quarto posto , devono fare attenzione a Juventus e Fiorentina che inseguono da vicino e vogliono rubargli la posizione che vale la Champions del prossimo anno.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Alla finestra ci sono sicuramente Inter e Atalanta che, vicinissima una e vicina l’altra, sperano in un passo falso della capolista. Una capolista che vanta la miglior difesa del campionato (17 reti al passivo) ma che prende gol da quattro partite di fila (non era mai accaduto in precedenza). La Lazio, dal canto suo, risponde con il terzo miglior attacco (45 reti all’attivo) anche se le 32 reti fin qui subìte non sono certo sinonimo di garanzia in difesa.

Un altro dato che merita risalto riguarda le gare in trasferta del Napoli. Persa la prima a Verona gli azzurri hanno poi messo insieme, lontano dal Maradona, 8 vittorie e 3 pareggi. La Lazio, in casa, è tornata a vincere sette giorni fa (5-1 al Monza) dopo un blackout di quattro partite nell’arco delle quali ha perso contro Inter e Fiorentina con in mezzo i pareggi con Atalanta e Como.

Sia l’undici di Baroni che quello di Conte vanno a segno abbastanza regolarmente. A prescindere dall’esito finale forse è il “Goal” l’esito che si lascia preferire. Almeno una rete per parte si gioca a 1.86 su Cplay e Begamestar, a 1.75 su Planetwin. Per la vittoria finale i bookie vedono favoriti i biancecelesti: l'1 è a 2.62 su Cplay, a 2.60 su Snai e a 2.50 su Bwin. Il 2 del Napoli triplica la posta su Zona Gioco, mentre vale 2.95 per Betsson e 2.90 per Bet365.