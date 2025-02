Serie A, la Roma (con la testa al Porto) sfida il Parma: quote e pronostico

Oggi alle 18 la Roma di Ranieri sfida in trasferta il Parma , terz'ultimo in classifica, nell'ambito della 25ª giornata di Serie A . I giallorossi cercano il nono risultato utile consecutivo in campionato per provare a conquistare un posto in Europa anche nella prossima stagione. Inevitabile, però, che il prossimo impegno (fondamentale) in Europa League contro il Porto possa condizionare la prova dei capitolini al Tardini .

Cosa giocare? Le statistiche parlano chiaro

All'andata il Parma rimediò un pesante 5-0, risultato che diede il via alla serie positiva della Roma, reduce dalla vittoria per 1-0 sul Venezia. In questo campionato Dovbyk e compagni non sono mai riusciti a mantenere la porta inviolata per due gare di fila. Da segnalare poi che la Roma, in trasferta, ha segnato solo 11 dei suoi 35 gol totali.

Il Parma è invischiato nella lotta per non retrocedere , dopo aver collezionato due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei giornate. Troppe le 44 reti al passivo subite dai ducali, che fanno lievitare il dato relativo alle uscite dell'esito "Goal": 19 in 24 giornate, addirittura 11 in 12 partite casalinghe.

Il trend verrà confermato? In Parma-Roma l'esito Goal è pagato 1.62 da Cplay e Begamestar, 1.58 invece da Bwin e Zona Gioco.