Pronostico Benfica-Monaco, terza sfida ravvicinata

Prima Over, poi Under, adesso...

All’andata, sette giorni fa, sia i portoghesi che i tedeschi si sono imposti in trasferta ma di misura, lasciando teoricamente ancora aperto il discorso “accesso al turno successivo”. Il “teoricamente” è d’obbligo perché, sulla carta, l’impresa di ribaltare il risultato appare abbastanza difficile.

Benfica e Monaco si sono già incontrati due volte, la prima il 27 novembre dello scorso anno nella fase “campionato” di questa Champions (con la vittoria in trasferta dei portoghesi per 3-2) e la seconda, appunto, sette giorni fa ancora una volta al Louis II di Montecarlo (con l’1-0 di nuovo a favore dei lusitani).

La squadra del Principato sabato scorso ha strapazzato il Nantes, in campionato, per 7-1 (giocando però quasi tutto il match in undici contro dieci) mentre il Benfica ha vinto in trasferta, sul campo del Santa Clara, per 1-0. Con queste vittorie il Monaco, in Ligue 1, resta terzo a pari merito con il Nizza mentre il Benfica, nella Liga Portugal, mantiene il secondo posto a -2 dallo Sporting e a +4 sul Porto. Tornando al match di stasera è evidente che stavolta la sfida è decisiva e c’è bisogno, soprattutto per quanto riguarda i monegaschi, di segnare (e se ciò accade facile prevedere la carica della formazione di casa). Quindi... dopo l’Over 2,5 della prima partita e l’Under 2,5 della seconda, si potrebbe ipotizzare un ritorno all’Over 2,5, l’esito più adatto a chiudere questa sfida prolungata. Almeno tre reti totali in Benfica-Monaco si giocano a 1.46 su Cplay, a 1.45 su Sisal e a 1.44 su Zona Gioco.