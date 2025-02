Pronostico Atalanta-Bruges, Dea avanti tutta!

La giocata che vale 2 volte la posta

Un ko che proprio non è andato giù a Gasperini che, è facile prevederlo, vorrà rimettere ogni cosa al suo posto. Stasera al Gewiss Stadium, nel tentativo di battere il Bruges (anche con qualche rete di scarto in più), la parola d’ordine per l’Atalanta sarà “avanti tutta”.

Da non trascurare il fatto che nelle 4 trasferte della fase “campionato” il Bruges ha realizzato 4 reti, una in ogni partita. Ok allora 1 e Over 2,5. I due esiti, giocati in combo, pagano 2 volte la posta su Cplay e Begamestar, 1.98 su Elabet.