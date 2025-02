Champions, la Juve nel fortino olandese. Il City cerca l'impresa contro il Real Madrid

Passaggio turno e possibili protagonisti: ecco tutte le percentuali

Da vedere se il Psv sarà quello dei dieci gol segnati nelle ultime tre partite casalinghe in Europa (tre dei quali al Liverpool) oppure quello delle ultime tre gare di Eredivisie, chiuse con altrettanti deludenti pareggi. Per la Juventus sarà una prima volta al Philips Stadion, autentico fortino degli uomini di Bosz: dal 12 novembre 2022 il Psv non perde (al 90’) un match con posta in palio.

Partita apertissima a qualsiasi risultato, gli esperti SisalTipster accordano al Psv un 41% di chance di vittoria contro il 33% previsto per la Vecchia Signora. Per il passaggio del turno la situazione si ribalta, con la Juve agli ottavi data al 65%, agli olandesi il restante 35%. In entrambi i precedenti tra le due formazioni, è andato a segno un giocatore subentrato dalla panchina. Vale un 36% la possibilità che questo scenario possa verificarsi per la terza volta consecutiva. Non ci sono prove d’appello, è un dentro o fuori e la tensione animerà anche i rispettivi allenatori, Bosz e Thiago Motta. L’ipotesi che possano ricevere un’ammonizione nel corso del match è stimata al 18%. Nelle fila della Juventus Francisco Conceiçao, match winner contro l’Inter, può mettere in difficoltà la retroguardia olandese con i suoi strappi (lo ha dimostrato già all’andata). Al 34%, l’esterno inciderà con gol o assist. In casa Psv occhi puntati su Ivan Perisic (gol o assist al 31%), che a 36 anni non ha dimenticato come si fa a segnare.

Ancelotti contro Guardiola: si decide tutto al Bernabeu

Cinque gol, le firme dei campioni, un rigore e un ribaltone. Emozioni a non finire nella prima delle due sfide stellari che assegnano un posto negli ottavi di Champions League. All’Etihad il primo round se lo è aggiudicato Carlo Ancelotti: il suo Real Madrid ha battuto 3-2 il Manchester City di Pep Guardiola, condannato (per l’ennesima volta in stagione) da imperdonabili amnesie difensive. Gli inglesi proveranno a ribaltare tutto con una vittoria, del resto quest’anno i Blancos non sono stati sempre all’altezza della situazione. Al Bernabeu, lo scorso 5 novembre, il Milan allora allenato da Paulo Fonseca si impose a Madrid per 3-1. Da aggiornare il computo relativo ai precedenti in Champions League: il Real ha agganciato il City a quota quattro vittorie, in maggioranza restano i pareggi: cinque. Secondo gli esperti SisalTipster il Real Madrid, forte del fattore campo, è favorito per la vittoria del match: al 50% il successo dei Blancos, con il colpo ospite fissato al 28%. Per il passaggio del turno invece l’ago della bilancia pende dalla parte del Real Madrid, favorito all’81%, l’impresa del City è al 19%. Il Manchester City ci proverà con le numerose risorse di cui dispone, magari provando anche soluzioni da lontano: un gol da fuori area (a prescindere dalla squadra che lo realizzerà) si attesta sul 28%. Gli episodi “caldi” non mancheranno e non è da escludere la possibilità di almeno un ricorso arbitrale al monitor VAR: al 30%. Nel match d’andata il brasiliano Rodrygo, sostituito da Brahim Diaz (suo il gol del 2-2), non è riuscito a incidere come nei quarti di finale dello scorso anno quando andò in gol sia all’andata che al ritorno. Il suo ritorno al gol contro gli inglesi è un’eventualità proposta al 36%. Il City non è solo Erling Haaland, doppietta all’andata e 49 gol in 48 presenze in Champions. Occhi puntati sull’ultimo arrivato Marmoush (tripletta al Newcastle), un gol dell’egiziano è offerto al 30%. Guardiola confida poi in una serata “sì” di Kevin De Bruyne. Il belga proverà a ribellarsi al destino crudele dell’eliminazione anticipata, segnando un gol o fornendo un assist per i suoi compagni. Che possa riuscirci è un’eventualità proposta al 31%.

Il Dortmund vede gli ottavi, che sfida tra Guirassy e Gyokeres

Come il Psg, anche il Borussia Dortmund ha ipotecato l’approdo agli ottavi di finale con un netto 3-0 in trasferta. Niente da fare per lo Sporting Lisbona, letteralmente crollato nella ripresa sotto i colpi di Guirassy (gol e assist) e compagni. Il ritorno al Signal Iduna Park si presenta quindi come una formalità per i tedeschi, che hanno battuto in casa (doppio 1-0) i portoghesi anche nel 2016 e nel 2021 (fase a gironi). Difficile ipotizzare un exploit dello Sporting, fermo al 4-1 rifilato al Manchester City il 5 novembre. Da lì in poi, solo sconfitte eccezion fatta per l’1-1 casalingo contro il Bologna.

Secondo gli esperti SisalTipster i tedeschi vinceranno anche questo secondo round al 49%, chances praticamente dimezzate (26%) per il colpo esterno dello Sporting Lisbona. I biancoverdi devono segnare a raffica per provare il miracolo, con i gialloneri in campo raramente ci si annoia. Tirando le somme, almeno tre reti totali si possono mettere in preventivo: al 56%. Le due squadre non hanno ricevuto cartellini rossi nelle nove euro-sfide fin qui disputate. Al 18% si vedrà un’espulsione in questo incontro. Con 10 gol in Champions, Guirassy è stato il trascinatore del Dortmund e il centro numero 11 è proposto al 40%. Gyokeres proverà a battere un colpo prima di (probabilmente) salutare il torneo. Un suo gol in qualsiasi momento del match è accreditato di un 33% di possibilità. All’andata Karim Adeyemi ha messo il punto esclamativo sul 3-0 del Borussia Dortmund allo Sporting Lisbona. Il ventitreenne è tra i più attesi nel retour match del “Signal Iduna Park” e, secondo gli esperti SisalTipster, l’ipotesi che sia lui il miglior giocatore dell’incontro è fissata al 12%.

Il Psg di Kvaratskhelia cerca il “tris” a spese del Brest

Non c’è due senza tre? I due precedenti stagionali del derby francese nei playoff di Champions hanno sentenziato che il Psg è di gran lunga superiore al Brest, battuto con tre gol di scarto sia in Ligue 1 che all’andata, otto giorni fa. In entrambe le sfide, oltretutto, il Paris giocava in trasferta e ora può chiudere i conti al Parco dei Principi dove in questa stagione la squadra di Luis Enrique ha perso solo una volta, contro l’Atletico Madrid. Gli esperti SisalTipster ne sono convinti, sarà “tris” Psg all’82%, all’11% si verificherà un risultato di parità che comunque promuoverebbe agli ottavi Kvaratskhelia e compagni. L’ex Napoli è subentrato al 67’ nella sfida d’andata, senza lasciare il segno. L’ipotesi che possa riuscirci stasera, con gol o assist, è proposta al 63%. Il Brest si affida al senegalese Sima (tre gol nel torneo) per trovare quanto meno il gol della consolazione: al 15%. Se il Psg dovesse prendere sottogamba l’impegno, il Brest almeno inizialmente potrebbe approfittarne. Le chances di un “Ribaltone” sono indicate al 15% mentre un calcio di rigore nel match è proposto al 31%.