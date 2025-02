Pronostico Dortmund-Sporting, occhio al numero di reti totali

La vittoria per 3-0 a Lisbona nel match d’andata sembra aver già chiaramente individuato il nome della squadra qualificata tra Dortmund e Sporting. Il Borussia, che in campionato proprio non vuol saperne di andare (occupa l’undicesimo posto e nell’ultimo turno ha perso 2-0 anche contro il Bochum, ultimo in classifica), in Champions va invece a gonfie vele e le tre reti di vantaggio sui portoghesi dovrebbero rappresentare una discreta garanzia per l’accesso agli ottavi di finale.