Pronostico Psv-Juventus, ad Eindhoven c'è aria di...

Segnano entrambe? Possibile

Attenzione, però, a non abbassare troppo la guardia perché l’undici di Eindhoven, nella fase “campionato” di questa Champions, non solo ha chiuso imbattuta in casa ma ha anche battuto 3-2 il Liverpool (unico ko, dopo 7 vittorie, dei “Reds”). Al Philips Stadion, sempre nelle quattro partite di questa competizione (un pareggio e tre vittorie), il Psv ha realizzato 11retienehasubìte5percui la “Vecchia Signora” non potrà concedersi alcuna distrazione.

In campionato i biancorossi hanno praticamente buttato via il primato in classifica conquistando solo 6 punti (una vittoria e 3 pareggi) nelle ultime 5 giornate e lasciando via libera all’Ajax (che di punti, nello stesso arco di tempo, ne ha messi insieme 15). La Juventus, al contrario, negli ultimi tre turni di Serie A ha battuto Empoli, como e, soprattutto, l’Inter infilando una striscia di tre vittorie consecutive che quest’anno ancora non aveva fatto vedere.

Se il Psv riesce a segnare (e, per quanto visto finora, potrebbe riuscirci) la squadra di Thiago Motta dovrà fare altrettanto. Il “Goal” sembra l’esito più logico in questa occasione. Almeno una rete per parte vale 1.60 per Cplay, 1.57 per Bwin e 1.55 su Zona Gioco.