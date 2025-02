Roma, il "bis" contro il Porto vale gli ottavi. E il Fenerbahce di Mourinho...

Chi passa il turno? Cosa dicono le percentuali

Cosa aspettarsi dal return match di stasera all’Olimpico? Nel loro stadio i giallorossi non perdono dal 2 dicembre, 0-2 con l’Atalanta. Una prova di personalità da parte della Roma, condita da un successo, è un’ipotesi offerta al 54% dagli esperti SisalTipster, un altro pareggio invece è dato al 26%. In partite così equilibrate (almeno sulla carta) non è da escludere l’ipotesi, proposta al 14%, dei calci di rigore per decretare la squadra promossa agli ottavi. All’andata è stato un... Festival di cartellini gialli, con tanto di espulsione comminata al romanista Cristante. Insomma, tra Roma e Porto la tensione non manca mai e un’espulsione nel corso del match è indicata al 29%. Al 28%, invece, si assisterà ad un gol da fuori area. Appuntamento chiave nella stagione della Roma, Claudio Ranieri può contare su Paulo Dybala che ha saltato la sfida col Parma per presentarsi al top (o quasi) contro il Porto. Gol o assist della Joya è uno scenario al 40%. I “Dragoni” all’andata hanno colpito la Roma con un gol di Francisco Moura, che si è ripetuto anche in campionato segnando il gol vittoria contro il Farense. L’esterno del Porto al 12% inciderà nel match dell’Olimpico con rete o assist.

Buona la prima per l'undici di Mourinho e stasera...

Solo per differenza reti il Fenerbahce (ventiquattresimo in classifica) è rientrato nei playoff di Europa League. Meglio aveva fatto l’Anderlecht (decimo), scivolato fuori dalle prime otto posizioni solo per una manciata di gol. Tuttavia, sette giorni fa, i belgi sono stati sconfitti nettamente per 3-0 ad Istanbul. Così facendo i turchi hanno allungato a cinque partite la serie positiva negli scontri diretti con l’Anderlecht (quattro vittorie e un pareggio). L’ipoteca messa da Josè Mourinho sull’approdo agli ottavi di finale è seria, anche perchè la sua squadra si presenta in Belgio forte di quattordici risultati utili consecutivi (undici successi e tre pareggi) mentre da sette Dzeko e compagni vanno a segno almeno due volte. Ci sono però novanta minuti (almeno) da giocare e, secondo gli esperti SisalTipster, l’ipotesi più accreditata è un’altra vittoria del Fenerbahce: figura al 39%. Al 36% invece l’Anderlecht regalerà un successo ai suoi tifosi. Curiosità. Nel corso di questo torneo il Feberbahce ha potuto beneficiare di un’autorete a favore proprio contro un’altra formazione belga, l’Union Saint Gilloise. L’ipotesi che nel match ci sia un autogol è proposta all’11%. Con le due formazioni in campo è capitato di assistere a match “folli”, come quello perso dall’Anderlecht contro l’Hoffenheim per 4-3. Tradotto, attenzione ad un eventuale “Ribaltone”, stimato al 15%. La coppia formata da Edin Dzeko e Youssef-En Nesyri è una garanzia per Josè Mourinho: entrambi, insieme a Tadic, hanno griffato il 3-0 dell’andata contro i belgi. L’attaccante bosniaco vuole aumentare il suo bottino ed il quarto centro in Europa League è proposto al 33%. Nell’ultima di campionato, vinta 1-0 in casa dello Charleroi, l’argentino Luis Vazquez si è alzato dalla panchina per sostituire Dolberg e ha deciso la sfida con un gol. Il danese, tuttavia, dovrebbe farcela almeno per la panchina e al 30% riuscirà a farsi notare con un gol.

Osimhen guida l’assalto turco contro l’AZ

Non è semplice ribellarsi al destino dell’eliminazione dopo aver subìto un pesante 4-1 all’andata. Al Galatasaray il compito di provarci, caricandosi sulle spalle la spinta del caldissimo pubblico di Istanbul, dove i turchi sono imbattuti dal 27 agosto. L’AZ Alkmaar attraversa un ottimo momento di forma, tra campionato e coppe infatti ha in scia quattro vittorie mentre da cinque partite di fila segna almeno due reti. Secondo gli esperti SisalTipster il match finirà con una vittoria del Galatasaray, stimata al 57%, meno accreditato il “bis” dell’AZ che vede infatti scendere le sue probabilità al 21%. In ottica passaggio turno invece tutto capovolto: gli olandesi guidano all’84%, solo un 16% per l’approdo agli ottavi da parte dei turchi. Le statistiche delle due squadre fanno pensare ad un match con entrambe le squadre a segno e almeno tre reti complessive: un simile scenario è proposto al 54%. L’assedio turco da un lato, le ripartenze olandesi dall’altro. In un simile - movimentato - contesto potrebbe scapparci un calcio di rigore, eventualità proposta al 32%. La possibilità di veder sventolare un cartellino rosso (come all’andata) è offerta invece al 28%. Sette giorni fa un’ora scarsa di gioco senza squilli per Dries Mertens, il riscatto del belga con gol o assist è al 47%. Per un altro ex Napoli, Victor Osimhen, sono fissate al 51% le possibilità di gonfiare la rete olandese. Sponda AZ, invece, Troy Parrott ha avuto la sua chance dal dischetto e non l’ha fallita, segnando il suo quarto gol nel torneo. Un’altra rete dell’attaccante irlandese è stimata al 30%.

Cinque vittorie consecutive e gol: Ajax favorito contro l’Union SG

Primo in campionato, dove ha messo la freccia sul Psv, e con un piede negli ottavi di Europa League dopo il 2-0 dell’andata a Bruxelles. Magic moment per l’Ajax di Farioli che oltre a macinare vittorie (cinque di fila) sta anche segnando con grande regolarità. I “Lancieri” non perdono in casa contro una squadra belga da dicembre 2009, di contro l’Union Saint-Gilloise si aggrappa al felice ricordo dell’ultima trasferta in terra olandese: vittoria per 1-0 contro il Twente a fine novembre. Complice il fattore campo e il divario tecnico, l’Ajax viaggia verso un’altra vittoria che si concretizza in un robusto 49%, stimato dagli esperti SisalTipster. Quasi il doppio rispetto alle chances assegnate all’Union, pari al 25%. Nel match potrebbe scapparci un penalty... che andrà ovviamente trasformato: al 14% l’Ajax andrà a segno dal dischetto contro il 10% di cui sono accreditati i belgi. Un gol e tre assist in questo torneo per Brian Brobbey, 23 anni compiuti da poco. Al 33% la punta di Farioli troverà la via del gol contro l’Union Saint-Gilloise. Sponda ospite va considerato il croato Ivanovic, indicato marcatore al 23%.