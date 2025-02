Pronostico Galatasaray-AZ Alkmaar, missione rimonta per Morata e compagni

Segno 1 più...

Sette giorni fa gli olandesi hanno vinto 4-1 e ora la formazione turca deve ribaltare un risultato complicato ma in casa ha finora sempre fatto tante reti (ben 13 all’attivo nelle 4 partite interne della prima fase) però ne ha anche prese (9 al passivo negli stessi 4 incontri). Comunque i mezzi, almeno per vincere, il Galatasaray in casa li ha. Dopo un pareggio, un successo per l’AZ Alkmaar adesso dovrebbe essere il turno di... una vittoria per Mertens e compagni. Ok 1 e Over 2,5, combo offerta a 2.17 da Cplay e Begamestar e a 2.05 da Eurobet.