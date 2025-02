Pronostico Sampdoria-Sassuolo, occhio al "ritardo" dei neroverdi

Il pareggio a Marassi? Quanto vale per i bookmaker

A modificare un po’ le conclusioni interviene il rendimento dei blucerchiati nelle esibizioni successive (era la 16ª giornata) nell’arco delle quali hanno perso “soltanto” altre tre volte collezionando, per il resto, la bellezza cinque pareggi e due vittorie (nelle ultime due gare casalinghe contro Cosenza e Modena).

Il Sassuolo, dal canto suo, da quell’incontro in poi le ha vinte tutte ad eccezione delle due trasferte a Pisa e La Spezia (le sue due prime inseguitrici) consolidando, garzie anche a queste otto vittorie, il primato sempre più solitario in classifica (al momento ha 7 lunghezze di vantaggio sulla seconda). Proprio questo largo vantaggio, paradossalmente, potrebbe lasciare un barlume di speranza alla Sampdoria che, quart’ultima insieme al Sudtirol, ha assoluta necessità di punti per non precipitare completamente nel baratro della zona retrocessione.

Che l’undici ligure possa vincere appare improbabile ma, considerando che il pareggio è riuscito a strapparlo contro Spezia, Cremonese e Catanzaro (tutte squadre di alta classifica), ecco che, magari, un punto possa riuscire a intascarlo. Se poi si considera che il Sassuolo, dopo aver diviso la posta per 4 volte nelle prime 11 giornate, non ha più regalato segni “X” nei 15 turni successivi (gli ultimi 15) ecco che qualche possibilità in più potrebbe esserci senza contare che, anche con un punto, la capolista continuerebbe a dormire sonni tranquilli. Uno sguardo alle quote dei bookmaker, un eventuale segno X a Marassi è pagato 3.15 da Cplay, 3 da Bwin e 2.90 da Eurobet.