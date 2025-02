Lecce-Udinese, ecco il pronostico dell'anticipo di Serie A

Cinque punti nelle ultime tre partite (una vittoria e due pareggi). Non si tratta certo di una marcia trionfale ma per il Lecce questo “score” significa allontanarsi dal terz’ultimo posto. E questo già può bastare.

Sfida da Goal? Cosa dicono le quote

Stasera i salentini sono protagonisti dell’anticipo di Serie A e al Via del Mare ricevono un'Udinese che pure ha fatto bene nelle ultime tre esibizioni (due vittorie casalinghe ma, soprattutto, il pareggio esterno a Napoli). Il Lecce non può concedersi distrazioni e deve cercare di conquistare un altro risultato positivo (primo, non prenderle) mentre i friulani, sereni a metà classifica, possono affrontare questo impegno senza troppi patemi e, per questo, essere ancora più pericolosi.

L’Udinese di reti ne fa (finora 32) e ne prende (siamo a quota 37) mentre il Lecce è molto più propenso a subirne (ne ha incassate 41) che a farne (sono solo 18 quelle all’attivo). La squadra pugliese nelle ultime tre esibizioni casalinghe (contro Genoa, Inter e Bologna) non è riuscita a segnare e mai, nelle giornate precedenti, aveva fatto registrare una astinenza così prolungata. I bianconeri non sono davvero un esempio di regolarità ma almeno una rete sembrano in grado di realizzarla. Forse il “Goal” potrebbe rappresentare la soluzione del rebus. Questo esito è offerto a 1.90 da Cplay e Begamestar, a 1.88 da Bwin e a 1.87 da Zona Gioco.