Come finisce Torino-Milan? Le quote suggeriscono...

Milan favorito secondo i bookmaker

Oggi alle 18 tocca al Milan di Conceiçao, atteso dal Torino di Vanoli. Negli ultimi tre precedenti in casa dei granata il Diavolo ha perso due volte, poi un pareggio. L'ultimo blitz del Milan risale al 12 maggio 2021, finì addirittura 0-7, con doppietta del criticatissimo Theo Hernandez. Le statistiche relative al campionato in corso permettono di individuare diversi elementi interessanti in ottica scommesse.

In casa il Toro, con 10 gol segnati e 11 subìti, ha fatto registrare l'Under 2,5 ben 10 volte su 12. Va detto però che al Meazza (1ª giornata di campionato) Milan-Torino finì 2-2, nel segno della somma gol 4, esito che i rossoneri non centrano da ben 20 turni!

Sponda Milan va messo l'accento su un dato sui primi tempi. Nelle ultime 13 giornate la squadra rossonera ha collezionato l'X primo tempo in ben 11 occasioni. In virtù del fatto che i bookie accordano una preferenza abbastanza netta per il segno 2 (vale circa 2 volte la posta contro il 3.80 previsto per il successo granata), si può valutare la giocata "2 primo tempo o 2 finale": l'offerta di Cplay e Begamestar per questa particolare opzione è pari a 1.70 mentre si scende a 1.67 sulla lavagna Elabet.