Pronostico Manchester City-Liverpool, la "tentazione" che vale 3 volte la posta

Non è propriamente uno scontro diretto per il titolo come nelle passate stagioni ma resta una delle sfide più affascinanti che la Premier League possa regalare. Si tratta di Manchester City-Liverpool, in programma oggi alle 17.30 all'Etihad.

Dai precedenti emerge un dato curioso

Dunque la capolista vola a Manchester per incontrare un City sicuramente desideroso di riscattare l’uscita prematura dalla Champions.

Guardiola viene da 6 Over 2,5 consecutivi mentre Arne Slot è a quota 3 Over 2,5 di fila. Il Liverpool vanta la seconda miglior difesa del campionato, anche se nelle ultime due trasferte ha pareggiato per 2-2 contro Everton e Aston Villa.

Il City nell’ultimo periodo ha ridotto le reti al passivo in casa (solo 3 subìte nelle ultime 4 gare all’Etihad) e allora si potrebbe provare a guardare in direzione dell’Under 2,5. Certamente non una giocata semplice ma remunerativa: vale 2.72 per Cplay e Begamestar, 2.70 per Bwin.

Vale la pena ricordare che gli ultimi tre precedenti tra le due big sono terminati con due reti esatte, nel più recente (1 dicembre 2024) i Reds hanno vinto 2-0 con reti di Gakpo e Salah, su rigore.