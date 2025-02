Pronostico Cagliari-Juventus, quote e consigli su cosa giocare

La domenica di Serie A si chiude con Cagliari-Juventus , altra sfida con in campo un’altra squadra delusa per l’eliminazione subìta in Champions League .

Si parte dal segno "2"

I bianconeri sono caduti sotto i colpi del PSV di Eindhoven (2-1 all’andata e 1-2 diventato 1-3 nei supplementari al ritorno) e adesso provano a rituffarsi nel campionato per cercare di ridare un senso a una stagione che, diversamente, rischia di chiudersi in maniera poco soddisfacente (per la cronaca la Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia).

Il Cagliari rappresenta però un avversario ostico visto che nelle ultime 7 giornate ha perso solo con Lazio e Torino raccogliendo, per il resto, ben 11 punti. Un bottino che permette ai sardi di essere a qualche lunghezza di distanza dal terz’ultimo posto e di poter affrontare questo impegno senza trovarsi con l’acqua alla gola.

Facile prevedere una gara di contenimento da parte degli isolani con la Juventus protesa in avanti a cercare la rete. Il Cagliari ha portato via un punto sia al Meazza contro il Milan che a Bergamo contro l’Atalanta. Si parte col “2” (a 1.98 per Cplay e Begamestar, a 1.95 per Sisal e Snai) ma attenzione all’Under 2,5. Un esito che si può trovare a 1.68 sulla lavagna Cplay, a 1.67 su Bet365 e a 1.64 su Zona Gioco.