Pronostico Roma-Monza, Ranieri contro Nesta: giallorossi "a forza nove"

Nove risultati utili di fila in campionato e biglietto per gli ottavi di Europa League staccato, a spese del Porto . La Roma di Ranieri , nona in classifica, cerca tre punti fondamentali per la sua risalita a spese del Monza, ultimo con 14 punti (2 sole vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte).

Cosa giocare in Roma-Monza

Il Nesta-bis è partito con uno scialbo 0-0 contro il Lecce, i brianzoli tornano all'Olimpico a distanza di 15 giorni dopo la manita incassata dalla Lazio di Baroni (1-5). Difficile ipotizzare un passo falso dei giallorossi, imbattuti in casa dal 2 dicembre (0-2 con l'Atalanta). Roma dunque favorita secondo tutti i bookmaker, con quota che si attesta sull'1.30. Optando per l'1 handicap (0:1) l'offerta sale a 1.86 per Cplay e Begamestar mentre scende a 1.82 su Sisal.

Vale la pena segnalare che con il Monza in campo, sia in casa che fuori, non si è ancora visto il 3-0. Questo risultato esatto è proposto a 8.25 da Cplay e Begamestar, a 8 da William Hill e Zona Gioco.