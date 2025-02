Pronostico Galatasaray-Fenerbahce, per Mourinho è l'ultima chiamata

Riflettori puntati sul campionato turco visto che nel pomeriggio, alle 18, va in onda il caldissimo derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce . Talmente caldo che, per l’occasione, è stato chiamato un arbitro straniero, il navigatissimo fischietto sloveno Vincic .

Quanti gol al Rams Park? Ecco il consiglio

Il Galatasaray è primo in classifica con 63 punti con il Fenerbahce che insegue a 57. La terza è lontanissima per cui la conquista del titolo è ormai una corsa a due, proprio le due che si affrontano oggi al Rams Park. La capolista, dopo 23 giornate è ancora imbattuta (20 vittorie e 3 pareggi) mentre il Fenerbahce di ko ne ha subìti due (uno, per 1-3, il 21 settembre scorso proprio nell’andata di questa partita).

Di fronte ci saranno i due migliori attacchi del torneo (60 reti all’attivo i gialloneri, 59 quelle messe a segno da Mertens e compagni) e le due migliori difese (23 reti al passivo per entrambe). Per il Fenerbahce questa è forse l’ultima occasione a disposizione per continuare a sperare di agganciare i cugini rivali per cui è inevitabile che giochi per realizzare almeno una rete. Se dovesse riuscire nell’impresa i giallorossi risponderanno colpo su colpo. La situazione ideale per vedere l’Over 2,5 e dello stesso avviso sono i bookmaker. Almeno tre reti sono offerte a 1.46 da Cplay, a 1.45 da Sisal e a 1.42 da Planetwin.