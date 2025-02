Pronostico Brighton-Bournemouth, all'orizzonte c'è...

Turno infrasettimanale per la Premier League . Un vero e proprio “tour de force” per molte squadre inglesi che tra coppe nazionali, coppe europee e campionato davvero non hanno un attimo di sosta.

Segnano entrambe? Le quote dicono...

Nessuna delle primissime della classe scenderà in campo stasera anche se il programma presenta molti motivi di interesse. Il Brighton, ad esempio, riceve il Bournemouth che occupa il sesto posto (ultimo utile per giocare in Europa la prossima stagione) con tre lunghezze di vantaggio proprio sui “Seagulls”. Si tratta di una sfida più incerta di quanto possa a prima vista sembrare.

Il B’mouth è l’altra rivelazione del torneo. In trasferta non perde da sette partite consecutive (l’ultima risale alla 11a giornata in casa del Brentford) nell’arco delle quali ha messo insieme la bellezza di 5 vittorie e 2 pareggi. Il Brighton, dopo una flessione che ha portato zero vittorie in 8 partite (6 pareggi e 2 ko), ha migliorato il suo rendimento conquistando 12 punti nelle ultime 6 giornate (4 successi intervallati da due sconfitte).

Restando nell’ambito degli ultimi turni vale la pena aggiungere che, per una formazione come il Brighton che gradisce l’esito “Goal” (ne ha 17 all’attivo), nelle ultime 4 esibizioni ha collezionato altrettanti “NoGoal”. Considerato che anche il B’mouth è sostenitore di questo esito (ne ha 15 all’attivo di cui ben 10 in trasferta) forse ci si può sbilanciare dicendo che all’Amex Stadium stasera c’è il “Goal” all’orizzonte. Questo esito si gioca a 1.51 su Cplay, a 1.50 su Bwin e a 1.46 su Planetwin.