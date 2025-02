Liverpool-Newcastle, per le quote il segno "1" non si discute

Newcastle abbonato all'Over 2,5

Il Newcastle sembra di fronte ad una “mission impossible”. Nelle ultime 5 giornate ha perso 3 volte battendo solo il Southampton (fanalino di coda) e il Nottingham Forest (terzo ma alle prese con un leggero calo di prestazioni) e di certo questo non è il biglietto da visita migliore per impensierire i “Reds”.

La formazione guidata da Arne Slot in casa ha realizzato 26 reti subendone 10 mentre il Newcastle in trasferta ha 22 reti all’attivo e ben 19 al passivo. I “Magpies” nelle ultime 7 esibizioni in campionato hanno fatto registrare altrettanti Over 2,5 che diventano addirittura 12 se si prendono in considerazione le ultime 13 partite. Per le quote (e non solo) il segno “1” non si discute, magari in abbinamento proprio con l’Over 2,5. Almeno tre reti totali nel match pagano 1.38 su Cplay e Begamestar, 1.36 su Sisal. La vittoria dei Reds è a 1.44 sulla lavagna Cplay, a 1.40 invece su Eurobet e Snai.