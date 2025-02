Milan, calano ancora le quote dell'esonero di Conceicao 

Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi la sconfitta a Torino in Serie A. Non è un periodo facile per il Milan e per Conceiçao. La panchina del portoghese non è più così salda da qualche settimana e a quanto pare continua a traballare. Tra i bookmaker del settore c’è chi ipotizza che una sconfitta questa sera a Bologna potrebbe far deflagrare una vera e propria crisi nei rapporti con il club rossonero. Come riferisce Agipro, infatti, sono calate ancora le quote che riguardano il possibile esonero del tecnico rossonero entro la fine del campionato: le agenzie Better e Betflag hanno inflazionato l’ipotesi passando da 3,50 a 2,25.