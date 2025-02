Serie B, Sudtirol-Spezia: migliori quote e pronostico

Una lotta per non retrocedere, l’altra per tornare in Serie A . L’anticipo del torneo cadetto di stasera tra Sudtirol e Spezia mette in palio una posta altissima e si presenta, anche per questo, molto avvincente.

Comparazione quote: esito No Goal

Gli altoatesini, dopo un avvio di campionato discreto, sono caduti rovinosamente attraversando un periodo assai buio (un solo punto conquistato in otto partite) che ha contribuito a farli precipitare in fondo alla classifica (al momento sono quart’ultimi in compagnia di Sampdoria e Mantova). Lo Spezia è andato benissimo per lungo tempo ma nelle ultime tre giornate ha raccolto solo un paio di punti che gli hanno fatto perdere terreno da Sassuolo e Pisa (le prime due della classe) facendolo scivolare a -7 dai toscani e dal secondo posto che vuol dire promozione diretta nella massima serie.

I liguri hanno realizzato la bellezza di 41 reti (terzo attacco del torneo) incassandone soltanto 19 (miglior difesa) mentre il Sudtirol di reti ne ha 31 all’attivo contro le 43 al passivo (peggior difesa del campionato). Numeri che contribuiscono a giustificare la grande confidenza che lo Spezia ha con il “No Goal”.Ne ha infatti ben 16 all’attivo (soltanto il Cittadella ne ha uno in più) di cui ben 10 fatti registrare nelle 14 gare esterne fin qui disputate. Un esito che sembra anche per il match di stasera a Bolzano. Il No Goal è reperibile a 1.74 sulla lavagna Cplay, a 1.72 su Zona Gioco e a 1.70 su Bwin.