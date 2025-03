Pronostico Nottingham-Ipswich, un confronto... impietoso

Dalla Serie C e dall’Italia ci si sposta in Inghilterra perchè stasera va in onda l’ultimo ottavo di finale della Fa Cup . Di fronte per l’occasione Nottingham e Ipswich che nei turni precedenti di questa competizione hanno incontrato formazioni di categorie inferiori e questo, si può dire, è per loro il primo match più impegnativo.

Vince il Forest? Cosa dicono le quote

Le due squadre si sono ovviamente già affrontate in Premier League e, in quella occasione, il Forest si è imposto per 1-0. Sempre in campionato il confronto tra le due squadre è impietoso. Il Nottingham è terzo mentre l’Ipswich è penultimo (a pari merito con il Leicester) e tra la terza e la penultima ci sono ben 31 punti di differenza. Restando in ambito Premier il Nottingham ha fin qui messo a segno 44 reti contro le 26 dell’Ipswich (che ne ha anche subìte 57, terza peggior difesa del torneo).

Con questi presupposti appare difficile guardare in una direzione diversa dal segno “1” che, anche per le quote, appare come il più attendibile. La vittoria del Forest, infatti, è offerta a 1.68 da Cplay, a 1.67 da Bet365 e William Hill, a 1.65 da Snai.