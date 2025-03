Dortmund-Lille, a pronostico ci sta il segno 1 ma...

Segnano entrambe oppure no? Per i bookie...

I gialloneri in Bundesliga non stanno brillando. Sono reduci da un paio di vittorie consecutive ma restano al decimo posto e, probabilmente, puntano tutto su questa Champions. Il Lille non è un esempio diregolarità ma in Ligue 1 attualmente occupa la quinta posizione. Da metà dello scorso ottobre ha disputato ben 25 incontri (considerando tutte le manifestazioni) e soltanto una volta (0-0 con l’Auxerre) non è andata a segno almeno una volta.

Il Dortmund parte dunque favorito ma al segno “1” (reperibile mediamente intorno all'1.60) si potrebbe provare ad abbinare il “Goal”. Un esito proposto a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.76 da Zona Gioco e a 1.73 da William Hill.