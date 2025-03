Derby tedesco in Champions, il pronostico di Bayern-Leverkusen

Signori, il bis è servito. A distanza di una quindicina di giorni Bayern e Leverkusen si itrovano di fronte, stavolta in Europa, dopo che in Bundesliga il confronto (in casa delle “Aspirine”, però) si è consumato e chiuso con il risultato di 0-0. Il primo incontro della stagione a reti inviolate (tra tutte le competizioni) per i bavaresi, il terzo in campionato per il Leverkusen.