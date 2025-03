Pronostico Benfica-Barcellona, un remake al "da Luz"

L’ultimo ottavo di finale che ancora manca all’appello è Benfica-Barcellona . I catalani guidano la classifica del campionato spagnolo dove hanno realizzato la bellezza di 71 reti (una vera macchina da gol). L’undici blaugrana ha perso l’ultima volta prima di Natale ma, da quel momento in poi, considerando tutte le competizioni, ha messo in piedi una striscia di 11 vittorie e 3 pareggi.

Vince il Barcellona? Ecco quanto paga il "2" blaugrana

Il Benfica è secondo nel suo campionato dove ha realizzato 53 reti ma, soprattutto, ne ha subìte soltanto 18 (è la miglior difesa della Liga Portugal) per cui in teoria allo stadio Da Luz stasera se ne dovrebbero vedere delle belle.

Tralasciando Under e Over (e in sintonia con l’idea delle quote) alla fine è forse il “2” il segno su cui potrebbe convenire puntare. Un segno che Cplay banca a 1.84, 1.83 l'offerta di William Hill e 1.82 quella di Eurobet.